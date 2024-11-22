"Укрэнерго" получило нового члена правления 

Виталий Зайченко фото: укренерго

НЭК "Укрэнерго" включила в состав правления Виталия Зайченко, который занимал в НАЭ должность главного диспетчера и директора по управлению объединенной энергосистемой Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Как говорится в сообщении, сфера ответственности нового члена правления - централизованное оперативно-технологическое управление ОЭС Украины, координация ее параллельной работы с энергообъединением ENTSO-E.

Виталий Зайченко начал работу в "Укрэнерго" в 1990-х, и прошел путь от инженера до главного диспетчера объединенной энергосистемы (с 2015 года).

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"В 2022-м его профессиональные навыки помогли сначала перевести украинскую энергосистему в изолированный режим работы, а затем - присоединить ее к европейской энергетической системе. При этом, состоялось окончательное отсоединение от российской и белорусской сетей", - отметили в компании.

В правление Укрэнерго, кроме Зайченко, входят Алексей Брехт (и.о. председателя правления), Сергей Галаган, Олег Скрипник.

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Напомним:

В сентябре по решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий был уволен с должности главы компании. И.о. председателя правления компании был назначен Алексей Брехт.

В октябре Кабмин объявил конкурс на должности независимых членов наблюдательного совета Укрэнерго.