Все разделы
Укр / Рус

"Укрэнерго" получило нового члена правления 

Пятница, 22 ноября 2024, 13:19 - Виктор Волокита
 
Виталий Зайченко
фото: укренерго

НЭК "Укрэнерго" включила в состав правления Виталия Зайченко, который занимал в НАЭ должность главного диспетчера и директора по управлению объединенной энергосистемой Украины. 

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Как говорится в сообщении, сфера ответственности нового члена правления - централизованное оперативно-технологическое управление ОЭС Украины, координация ее параллельной работы с энергообъединением ENTSO-E. 

Виталий Зайченко начал работу в "Укрэнерго" в 1990-х, и прошел путь от инженера до главного диспетчера объединенной энергосистемы (с 2015 года). 

Реклама:

"В 2022-м его профессиональные навыки помогли сначала перевести украинскую энергосистему в изолированный режим работы, а затем - присоединить ее к европейской энергетической системе. При этом, состоялось окончательное отсоединение от российской и белорусской сетей", - отметили в компании. 

В правление Укрэнерго, кроме Зайченко, входят Алексей Брехт (и.о. председателя правления), Сергей Галаган, Олег Скрипник. 

Читайте также: "Обстрелы энергосистемы точно будут, россияне готовятся". Интервью с главным диспетчером "Укрэнерго"

Реклама:

Напомним:

В сентябре по решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий был уволен с должности главы компании. И.о. председателя правления компании был назначен Алексей Брехт.

В октябре Кабмин объявил конкурс на должности независимых членов наблюдательного совета Укрэнерго.

Укрэнерго
Реклама:
Материалы по теме
В пятницу в Украине будут действовать графики отключения света 21 ноября 2024, 18:37
В четверг в Украине будут применены графики отключения света 20 ноября 2024, 18:14
В Украине растет потребление электроэнергии из-за меньших объемов ограничений 20 ноября 2024, 11:48
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте