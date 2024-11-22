Кабмин хочет увеличить выплату семьям погибших гражданских защитников Украины

Кабинет Министров согласовал законопроект об увеличении выплаты семьям погибших гражданских лиц единовременной денежной помощи, которые защищали Украину.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, в начале полномасштабного вторжения для семей погибших гражданских украинцев, которые защищали Украину, была предусмотрена выплата в размере 1,9 млн грн.

"Мы предлагаем увеличить ее до 15 млн грн, и считаем, что это правильно и справедливо. Это поможет поддержать семьи тех, кто погиб, защищая наше государство и будущее", - заявил он.

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Согласно документу, предусматривается выплата семьям гражданских лиц, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года погибли во время участия в мероприятиях обороны Украины вместе с военными формированиями.

Кроме того, предусматривается уточнение оснований для предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины.

Тем, кто уже получил частичную компенсацию, хотят доплатить разницу до полной суммы в 15 млн грн.

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Соответствующий законопроект уже подан в Верховную Раду.