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Производство электроэнергии в Японии упало до самого низкого уровня за последние десять лет

Пятница, 22 ноября 2024, 12:35 - Алексей Артемчук

В марте общее производство электроэнергии в Японии упало до самого низкого уровня за более чем десять лет, опустившись ниже уровня, который наблюдался во время пандемии Covid-19.

Об этом сообщает Bloomberg.

Общий объем произведенной электроэнергии снизился на 1,6% по сравнению с предыдущим годом до 985,4 тераватт-часов, что является наименьшим показателем по данным правительства с 2010 года. 

Источники неископаемого топлива, к которым правительство относит гидро-, солнечную, ветровую, геотермальную энергию, энергию биомассы и ядерную энергию, составили 31,4% от общего объема производства, по сравнению с 27,4% годом ранее. Росту способствовало увеличение использования атомной энергии, которое выросло почти на 50% по сравнению с 2023 годом.

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В последние годы в Японии наблюдается снижение спроса на электроэнергию на фоне сокращения численности населения и повышения энергоэффективности. Конечное потребление электроэнергии в предыдущем финансовом году упало до самого низкого уровня за последние 28 лет.

Япония электроэнергия
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