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Поляки планируют заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной – таможня

Пятница, 22 ноября 2024, 11:42 - Артур Крыжный

По предварительной информации польской стороны, местные фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" 23 ноября с 9:00 часов по киевскому времени.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Польские таможенники проинформировали о том, что протестующие намерены пропускать автобусы и легковые авто в оба направления без изменений.

Ограничения будут касаться грузовых транспортных средств:

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  • на въезд в Украину - по 1 грузовику в течение часа.
  • на выезд из Украины - движение грузовиков весом более 3,5 т блокируется полностью.

Сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме.

таможня
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