В Кривом Роге критическая ситуация с отоплением - Минразвития

Более 100 тысяч человек в Кривом Роге находятся без отопления.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что сейчас без тепла в городе остаются 934 жилых дома, 11 учреждений здравоохранения, включая Криворожскую городскую больницу №16, где работает стационар, 43 учебных заведения, а также территориальный центр социальной защиты. Это около 110 тысяч жителей, которые до сих пор остаются без отопления.

Первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Шкураков провел срочное совещание по критической ситуации с отопительным сезоном в Кривом Роге.

Реклама:

Шкураков поручил как можно быстрее подготовить экстренный план восстановления теплоснабжения для всех абонентов. Он должен содержать четкие сроки, ответственных лиц и механизм ежедневной отчетности.

Сообщается, что контроль за решение проблемы с теплом возложен на всех уровнях: Минразвития, НАК "Нафтогаз", ДнепрОВА, городские власти. Кроме того, вопрос теплоснабжения Кривого Рога будет находиться на постоянном контроле Штаба по подготовке к отопительному сезону.

В то же время ГСЧС совместно с местными властями готовы к развертыванию дополнительных Пунктов Несокрушимости, если возникнет такая необходимость.

Реклама: