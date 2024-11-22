Европейские компании сокращают рабочие места на фоне падения экономики

Сложные экономические условия и постоянный низкий спрос на многие товары заставили компании по всей Европе заморозить наем или сократить рабочие места.

Об этом сообщает Reuters.

В издании приводят примеры некоторых из увольнений, объявленных с начала августа:

Банки

Реклама:

DNB: Норвежский кредитор заявил в сентябре, что в течение следующих шести месяцев сократит эквивалент 500 рабочих мест с полной занятостью, поскольку готовится к снижению процентных ставок и усилению конкуренции в будущем.

SANTANDER: Испанский банк заявил в октябре, что сократит более 1 400 рабочих мест в своем британском бизнесе.

UNICREDIT: Итальянский банк подписал соглашение с профсоюзами, которое предусматривает 1 000 добровольных увольнений и 500 новых рабочих мест.

Реклама:

Производители авто и запчастей

MICHELIN: Французский производитель шин закроет два завода на западе Франции, что повлияет на около 1250 рабочих мест, сообщил 5 ноября.

SCHAEFFLER: Немецкий производитель машин и автозапчастей, который пострадал от слабого спроса со стороны автомобильных и промышленных клиентов, планирует сократить 4700 рабочих мест.

Промышленность

NORTHVOLT: Шведский производитель аккумуляторов заявил, что планирует уволить 1600 работников в Швеции.

Розничная торговля

AUCHAN: Французская группа супермаркетов заявила, что планирует сократить более 2 000 рабочих мест на фоне падения посещаемости своих магазинов.

HUSQVARNA: Шведский производитель садового оборудования заявил, что сократит около 400 рабочих мест из-за ограниченных потребительских расходов.

Телеком

TELIA: Шведский телекоммуникационный оператор планирует сократить около 3 000 рабочих мест в 2024 году, сообщил в сентябре.

Другое

AIRBUS: 16 октября аэрокосмическая группа заявила, что к середине 2026 года сократит до 2 500 рабочих мест в своем оборонно-космическом подразделении.

EQUINOR: Норвежский производитель нефти, газа и возобновляемых источников энергии сокращает 20% персонала своего подразделения возобновляемой энергетики, сообщило агентство Reuters 21 ноября.

INFINEON: Немецкий производитель микросхем сократит 1400 рабочих мест по всему миру и перенесет еще 1400 позиций в страны с более низкой стоимостью рабочей силы.

LUFTHANSA: Немецкий авиаперевозчик намерен постепенно сократить рабочие места в администрации на 20%.

MONDI: Британский производитель упаковки заявил в октябре, что закроет бумажную фабрику в Болгарии после того, как она была повреждена пожаром, что повлияло на около 300 рабочих мест.

SMA SOLAR: немецкий поставщик деталей для солнечных электростанций заявил, что планирует сократить до 1100 рабочих мест по всему миру.

SHELL: Энергетический гигант планирует сократить на 20% персонал, который занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений. Представитель Shell не стал комментировать цифры сокращения.

TAMEDIA: Швейцарская медиа-компания, входящая в состав TX Group, заявила, что закроет две типографии и уволит почти 300 сотрудников.

UPM: Финская лесная группа может сократить до 110 рабочих мест на своем предприятии Fibres Finland, сообщила 8 октября. В августе она объявила о закрытии заводов в Германии, что повлияет на 338 рабочих мест, а также о закрытии своего бизнеса по производству биокомпозитов, что повлияет на 59 рабочих мест в Финляндии и Германии.

YARA: Норвежский производитель удобрений заявил 15 октября, что запланированные производственные изменения на заводе Tertre в Бельгии, включая закрытие аммиачного подразделения, могут привести к увольнению около 115 работников.

Напомним:

Ford заявил, что сократит около 14% своей европейской рабочей силы, объясняя это значительными убытками, которые осложнились слабым спросом на электромобили, отсутствием государственной поддержки перехода на электромобили и растущей конкуренцией.