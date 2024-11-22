Банки обновили курс валют на пятницу: сколько стоят доллар и евро
Пятница, 22 ноября 2024, 10:24 -
По состоянию на 22 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ вырос на 3 копейки, евро - снизился на 10 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,28 грн, евро - 43,46 грн (на 20 ноября доллар - 41,25 грн, евро - 43,56 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,55 - 41,61 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 43,76 - 44,02 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,20 - 41,65 грн (курс на 20 ноября - 41,15 - 41,65 грн);
- Евро - 43,45 - 44,05 грн (курс на 20 ноября - 43,52 - 44,10 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 41,00 - 41,60 грн;
- Ощадбанк - 41,15 - 41,65 грн;
- Укрсиббанк - 41,10 - 41,67 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,05 - 41,54 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,66 грн.
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