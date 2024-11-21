Минюст хочет отобрать доли жены Медведчука в телеканалах группы "1+1"

Министерство юстиции Украины хочет взыскать в доход государства доли жены бывшего народного депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко в юридических лицах каналов группы "1+1".

Об этом сообщает Детектор медиа со ссылкой на министерство.

Дело рассматривает Высший антикоррупционный суд. Ближайшее заседание запланировано на 27 ноября.

В ответе на запрос издания Минюст сообщил, что к взысканию заявлено:

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8,2104% доли в уставном капитале ООО "Телерадиокомпания „Студия 1+1",

8,1617% доли в уставном капитале ООО "Гравис-кино",

8,1617% от общего количества акций ЧАО "ТЕТ",

8,1617% доли в уставном капитале ООО "Реал истейт-ТВ",

100% доли в уставном капитале частного предприятия "Омега-TV".

В то же время юридические лица каналов 112, Zik и NewsOne в деле о санкциях против Медведчука и его жены не фигурируют.

5 июля 2024 года Министерство юстиции подало в ВАКС иск о конфискации активов Медведчука и Марченко. Среди заявленного к взысканию есть имущество телеканалов, но перечень каналов министерство не указало.

Как пишет издание, "1+1" в течение последних двух лет перевели часть брендов своих каналов на новые юридические лица.

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Например, компания, которая принадлежит Игорю Коломойскому, - ООО "Студия 1+1" - изменила логотип своего канала с "1+1 Украина" на "1+1 Марафон". Канал "Бигуди" (ООО "Реал Истейт-ТВ") сменил логотип на "2+2 марафон". Бренды ТЕТ и "2+2" принадлежат ЧАО "Телекомпания „ТЕТ" и ООО „Реал Истейт-ТВ" (владельцы - Коломойский и соратники).

То есть юридические лица этих каналов фигурируют в деле о взыскании доли в пользу государства.

Однако процент собственности Марченко в этих компаниях не считается существенным участием.

В феврале 2021 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверил каналы группы "1+1" на предмет наличия в структуре собственности жены Медведчука и не нашел нарушений.

Тогда регулятор аргументировал свою позицию тем, что доля Марченко составляет 8% и не является существенным участием.

Напомним:

В управление государству передано "новую партию" имущества братьев Медведчука и Козака на почти 400 млн грн.