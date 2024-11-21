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Французов могут обязать работать один день в год бесплатно для наполнения бюджета

Четверг, 21 ноября 2024, 19:49 - Алексей Артемчук

Сенат Франции (верхняя палата парламента) проголосовал за введение семи дополнительных часов работы в год без оплаты.

Об этом сообщает Reuters.

Поправка к законопроекту о госбюджете на 2025 год, предложенная сенатором правоцентристской партии Элизабет Дуано, предусматривает, что люди будут работать семь дополнительных часов (один рабочий день) в течение года, за которые им не будут выплачивать зарплату.

Отмечается, что работодатели должны будут платить дополнительные взносы в фонд социального страхования за эти отработанные часы.

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Несмотря на одобрение сенатом, поправку, которая может принести дополнительные 2,5 млрд евро доходов от дополнительных трудовых сборов в бюджет, могут еще отклонить в окончательном чтении бюджета.

Ранее с целью дополнительного финансирования бюджета предлагалось отменить один из официальных государственных праздников. Прийти к согласию, какой именно праздник отменить, законодателям не удалось.

Франция бюджет
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