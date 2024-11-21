Страны НАТО обращаются к украинским производителям оружия за техникой и партнерством: кто больше всего

Представители 75% стран НАТО по меньшей мере один раз обращались к украинским оборонным компаниям с целью наладить партнерство или поставки военной техники.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный ассоциацией "Технологические силы Украины" среди 32 частных компаний из оборонной отрасли.

У руководителей оборонных компаний спросили, из каких стран они получали запросы о партнерстве или поставках военной техники. Наибольший интерес к украинским производителям проявили из Литвы - запросы на сотрудничество из этой страны получил 41% респондентов. Далее следует Великобритания - 28%, а также США, Чехия и Латвия - 22%.

ГРАФИК опроса / Технологические силы Украины

Опрос проведен на фоне идеи о частичном открытии экспорта отечественного вооружения и унификации украинской оборонной промышленности со стандартами блока НАТО.

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Ассоциация "Технологические силы Украины" объединяет 34 крупных отечественных производителя технологического вооружения: дронов, робоплатформ, систем РЭБ, программного обеспечения и тому подобное.

Подробнее о возможном открытии экспорта вооружений читайте в тексте: В Украине работают над открытием экспорта вооружений. Зачем это во время войны?