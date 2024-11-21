Новые рейсы и меньше времени в пути: УЗ обновила график поездов Украины на 2025 год
Четверг, 21 ноября 2024, 15:33 -
"Укрзализныця" представила новый график движения на 2025 год, который вступит в действие с 15 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Изменения предусматривают запуск новых рейсов, оптимизацию маршрутов и сокращение времени в пути для многих направлений.
Новые рейсы в горы, Карпаты и города Украины:
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- № 33/34 Кривой Рог - Ясиня: соединит Кривой Рог, Львов и туристические места в Карпатах.
- № 61/62 Днепр - Рахов: увеличит возможности для путешествий во Львов и Карпаты.
- № 83/84 Киев - Солотвино: на 50% больше мест для путешествий в Славское и Закарпатье.
- № 125/126-129/130 Полтава, Кременчуг - Ужгород: новый маршрут для удобного сообщения Полтавщины с Карпатами.
- № 145/146 Харьков - Черновцы: новое соединение Слобожанщины с Буковиной.
- № 165/166 Харьков - Черкассы: обеспечит удобный транспорт для жителей Харькова, Днепра и Черкасс.
- № 823/824 Харьков - Днепр: региональный поезд для удобного проезда между крупными городами.
Расширение и оптимизация существующих маршрутов:
- № 39/40 Запорожье - Солотвино теперь будет отправляться позже (16:17), что позволит пассажирам больше времени проводить в пути ночью.
- № 85/86 Запорожье - Львов продлен до станции Рахов.
- № 105/106 Одесса - Киев может курсировать до Харькова в пиковые периоды.
- № 113/114 Львов - Харьков будет курсировать ежедневно, с возможностью продления до Ивано-Франковска.
- № 133/134 Киев - Рахов теперь ежедневный.
Сокращение времени в пути благодаря обновленной инфраструктуре:
- № 13/14 Киев - Солотвино: минус 1 ч. 9 мин.
- № 55/56 Киев - Рахов: минус 57 мин.
- № 45/46 Ужгород - Харьков: минус 51 мин.
- № 39/40 Запорожье - Солотвино: минус 45 мин. из Запорожья.
- № 3/4 Запорожье - Ужгород: минус 41 мин. из Ужгорода.
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