Автоэлектрики и стоматологи: каких специалистов трудно найти работодателям в Украине

В Украине уменьшилось количество желающих специалистов получить работу, за которую работодатели предлагают в 1,5 раза выше средней зарплаты по стране.

Таковы результаты анализа OLX Работа. Там проанализировали рынок труда в Украине и подготовило информацию о 5 специальностях с наименьшим количеством откликов соискателей на вакансию по состоянию на октябрь 2024 года.

В октябре 2024 года труднее всего было закрыть вакансию конструктора на производстве. На 39 вакансий на платформе было всего 60 откликов. При этом медианная предлагаемая зарплата специалиста в этой сфере составляет 28 750 грн. В прошлом году позиция конструктора также была в топе вакансий с наименьшим количеством откликов. Медианная зарплата в 2023 составляла 23 750 грн.

На втором месте позиция стоматолога с медианной зарплатой 30 000 грн. На 110 вакансий только 197 откликов.

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Как говорится в сообщении, второй год подряд трудно найти автоэлектрика - 296 откликов на 149 вакансий. При этом автоэлектрик, по данным OLX, претендует на существенно выше средней зарплаты в Украине - 35 000 грн, по состоянию на октябрь 2024 года. В прошлом году автоэлектрик мог заработать 27 500 грн.

Существенная нехватка кадров и в сфере красоты и здоровья. На 107 вакансий тренера только 290 откликов. Медианная зарплата составляет 17 500 грн.

Еще одна вакансия в сфере производства, где трудно найти нужных специалистов - технолог. На 67 открытых вакансий в октябре - 204 отклика соискателей. Медианная зарплата составляет 22 500 грн.

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Напомним:

По данным Госстата, во 2 квартале этого года средняя зарплата по Украине составила - 20 964 грн