БЭБ изъяло партию электронных сигарет с запрещенными веществами на 24 миллиона

Детективы Бюро экономической безопасности во Львовской области изъяли почти 350 тысяч электронных сигарет с запрещенными веществами.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Незаконный импорт товаров выявлен во время проверки товаросопроводительных документов и декларации, поступивших на таможенный пост "Львов-Северный".

Установлено, что импортер предоставил документы, которые содержали ложные сведения. Получателем одноразовых никотиносодержащих электронных сигарет было одно из одесских предприятий.

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Детективы БЭБ провели осмотры транспортных средств и изъяли более 346 тыс. единиц товара стоимостью 24 млн грн.

Кроме того, по результатам проведенных лабораторных исследований, установлено, что наполнители к выявленным электронным сигаретам запрещены Законом Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности.

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