McDonald's открыл обновленный ресторан на Вокзальной в Киеве

McDonalds

Один из самых посещаемых ресторанов сети McDonald's в мире - на Вокзальной площади в Киеве - открылся после 5-месячного перерыва.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ресторан полностью модернизировали: здание частично демонтировали и реконструировали, обновили фасад и переоборудовали внутреннее пространство.

Безбарьерное пространство в "МакДональдз" на Вокзальной создали благодаря разнообразным инклюзивным решениям: автоматические двери; пассажирский лифт; тактильная плитка внутри и снаружи; таблички с надписями шрифтом Брайля; специально обустроенное место для людей с инвалидностью; туалеты для людей с инвалидностью.

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McDonalds

Обновленный ресторан стал одним из крупнейших в Украине (общая площадь - 944 кв м), имеет 193 посадочных места в зале и еще 88 на террасе. В заведении можно сделать заказ на 11 двусторонних терминалах самообслуживания, на кассе или через экспресс-окно.

В ресторане установили USB-разъемы для зарядки смартфонов.

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