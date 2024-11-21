Кулеба назвал условие возобновления полетов в Украине: пока 95% готовности

Авиационная служба Украины готова возобновить полеты на 95%, но ключевым фактором для этого остается обеспечение безопасности пассажиров.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в проекте "Карпьяк на Суспільному".

По его словам, от момента принятия решения до запуска рейсов во Львове или Борисполе нужно примерно 45-50 дней. Однако критически важным условием является обеспечение безопасности пассажиров.

"Архитектура безопасности предусматривает очень серьезные средства противовоздушной обороны, которые сегодня в стране задействованы по назначению. Поэтому, когда у нас будет достаточно противовоздушной обороны для того или иного аэропорта, мы сможем об этом говорить. На сегодня, к сожалению, это нецелесообразно", - подчеркнул министр развития общин и территорий.

Реклама:

Отвечая на вопрос, можно ли надеяться на открытие авиасообщения в 2025 году, Кулеба отметил, что все будет зависеть от ситуации на фронте.

"Надеяться, конечно, мы можем. Но если быть реалистичными, то в принципе мы можем говорить об этом исключительно с оглядкой на фронт. Как и все другие вопросы, которые касаются развития нашей страны - в первую очередь фронт, после этого уже - любое другое развитие", - отметил Кулеба.

Напомним:

Реклама:

Госавиационная служба Украины рассматривает возможность поэтапного и частичного открытия воздушного пространства для гражданской авиации, а первым городом с работающим аэропортом может стать Львов.