УЗ запустит прямой поезд из Киева в Будапешт и с пересадкой в Братиславу

С 15 декабря "Укрзализныця" запускает прямой ежедневный поезд Киев - Будапешт (Венгрия) и поезд Киев - Чоп - Братислава (Словакия) с пересадкой.

Об этом компания сообщила во время презентации.

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Поезд №9/10 сообщением Киев - Будапешт будет курсировать в составе стандартных спальных вагонов: купе (4 места) и люкс (2 места).

Расписание движения:

Отправление из Киева в 10:16, прибытие в Будапешт в 06:00.

В обратном направлении: отправление из Будапешта в 22:40, прибытие в Киев в 19:11.

Стоимость билета в купейном вагоне - ориентировочно 3 000 грн.

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Кроме того, планируют с 15 декабря запустить поезд по маршруту Киев - Чоп - Братислава.

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Расписание движения:

Отправление из Киева в 19:57, прибытие в Чоп в 07:50.

После пересадки - отправление из Чопа в 09:59 и прибывает в Братиславу в 19:33.

Стоимость билета в купейном вагоне - ориентировочно 1 500 грн.