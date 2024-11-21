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В РФ половина самолетов Airbus остановили полеты из-за проблем с двигателями - РосСМИ

Четверг, 21 ноября 2024, 12:15 - Виктор Волокита

В России перестал летать каждый второй самолет Airbus A320/A321neo: из 66, находящихся в распоряжении российских авиакомпаний, в воздух больше не поднимаются 34.

Об этом пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли.

Наиболее сложная ситуация сложилась у крупнейшей частной авиакомпании России - S7. У нее не совершают полеты 31 из 39 самолетов A320/A321neo возрастом от трех до семи лет. У "Аэрофлота" из девяти таких воздушных судов на обслуживании находятся два. 

Как пишет издание, приостановка полетов произошла из-за сложностей с обслуживанием американских двигателей Pratt & Whitney (P&W) и французских Leap. 

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При этом, около половины простаивающих лайнеров могут уже не вернуться к полетам. Так, ресурсы двигателей более чем 20 лайнеров в парке S7 фактически исчерпаны.

Кроме того, P&W в прошлом году отозвал свои двигатели, из-за чего авиакомпаниям пришлось сокращать рейсы, а этим летом Airbus урезала планы поставок новых самолетов из-за нехватки двигателей от этой компании и Leap.

Ситуация с французским производителем считается "менее критичной": его двигатели требуют ремонта в среднем каждые 2-2,5 года, тогда как у P&W - каждые полтора года. 

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Источники издания прогнозируют, что без ремонта в России самолеты A320/A321neo начнут массово выбывать из эксплуатации с 2026 года. 

Напомним:

Российские авиакомпании могут закрыть с 1 января 2025 года сотни внутренних рейсов из-за отсутствия субсидий от государства. 

Россия авиа
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Экономическая правда
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