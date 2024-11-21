США планирует списать 4,6 миллиарда долларов долга Украины — Bloomberg

Администрация президента Джо Байдена сообщила Конгрессу о намерении списать $4,65 миллиарда долга, который Украина задолжала США.

Это следует из письма, полученного Bloomberg.

Этот шаг является частью ряда мер, направленных на усиление поддержки Украины накануне инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Белый дом планирует списать половину из $9 миллиардов кредита, выделенного Украине в рамках дополнительного пакета на $60 миллиардов, принятого в апреле. Идея этого кредита была впервые предложена Трампом во время его предвыборной кампании и стала ключевым изменением в законодательстве, внесенным республиканцами в Палате представителей. Однако администрация Байдена с самого начала указывала, что часть этого долга будет прощена.

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"Списание долга, которое поможет Украине достичь победы, соответствует национальным интересам Соединенных Штатов, а также их партнеров в ЕС, G7+ и НАТО", - говорится в письме Государственного департамента к Конгрессу от 18 ноября.

Этот шаг является частью более широкой стратегии Байдена по ускорению оказания помощи Украине до возвращения Трампа в Белый дом в январе. Байден заявлял, что его приоритетом является содействие переговорам о мире между Россией и Украиной. В то же время сторонники Киева опасаются, что Трамп может прекратить оказание помощи в рамках этих переговоров.

Недавно Байден согласился разрешить Украине использовать американские дальнобойные ракеты для ударов по целям в глубине России. В среду администрация объявила о новом пакете военной помощи на сумму $275 миллионов, который включает противопехотные мины.

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Государственный департамент подтвердил передачу письма в Конгресс и заявил, что действия администрации соответствуют полномочиям, предоставленным Конгрессом в рамках соответствующего законодательства.