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В Киеве и 16 областях Украины усилили отключение света

Четверг, 21 ноября 2024, 09:57 - Артур Крыжный

В четверг 21 ноября в Киеве и 16 областях Украины усилили ограничения света для потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Так, новые ограничения будут действовать в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях в следующем виде:

  • 08:00 - 19:00 - две очереди отключений.
  • 19:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

Причина временного усиления ограничений - повреждение линий передачи в результате обстрела.

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Ранее, ограничения электроснабжения были несколько легче:

  • 7:00 - 11:00 - одна очередь отключений.
  • 11:00 - 19:00 - две очереди отключений.
  • 19:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

энергетика
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