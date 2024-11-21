Банки обновили курс валют на четверг: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 21 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 8 копеек, евро - снизился на 13 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,25 грн, евро - 43,56 грн (на 20 ноября доллар - 41,33 грн, евро - 43,69 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,60 - 41,65 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 43,98 - 44,15 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,15 - 41,65 грн (курс на 21 ноября - 41,15 - 41,65 грн);

Евро - 43,52 - 44,10 грн (курс на 21 ноября - 43,60 - 44,10 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 41,00 - 41,60 грн;

Ощадбанк - 41,15 - 41,65 грн;

Укрсиббанк - 41,15 - 41,70 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн;

Райффайзен - 41,05 - 41,58 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,66 грн.