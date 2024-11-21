Энергетики добавили очередь отключений света в Киеве и области

До 11:00 утра четверга в Киеве и области добавили одну очередь отключений.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Киев, Киевская область: обновленные графики отключений на 21 сентября. По указанию Укрэнерго до 11:00 добавилась +1 очередь отключений", - говорится в сообщении.

Следовательно, график отключения электроэнергии в Киеве на сегодня такой:

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Группа 1 отключение:

с 10:00 до 14:00

с 19:00 до 23:00

Группа 2 отключения:

с 10:00 до 14:00

Группа 3 отключение:

с 13:00 до 17:00

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Группа 4 отключение:

с 13:00 до 17:00

Группа 5 отключение:

с 08:00 до 11:00

с 16:00 до 20:00

Группа 6 отключение:

с 07:00 до 11:00

с 16:00 до 20:00

График отключения электроэнергии для Киевской области следующий:

Группа 1 отключение:

с 09:00 до 13:00

с 18:00 до 20:00

Группа 2 отключения:

с 09:00 до 13:00

с 18:00 до 23:00

Группа 3 отключение:

с 12:00 до 16:00

Группа 4 отключение:

с 12:00 до 16:00

Группа 5 отключение:

с 07:00 до 10:00

с 15:00 до 19:00

Группа 6 отключение:

с 07:00 до 10:00

с 15:00 до 19:00