Энергетики добавили очередь отключений света в Киеве и области
До 11:00 утра четверга в Киеве и области добавили одну очередь отключений.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Киев, Киевская область: обновленные графики отключений на 21 сентября. По указанию Укрэнерго до 11:00 добавилась +1 очередь отключений", - говорится в сообщении.
Следовательно, график отключения электроэнергии в Киеве на сегодня такой:
Группа 1 отключение:
с 10:00 до 14:00
с 19:00 до 23:00
Группа 2 отключения:
с 10:00 до 14:00
Группа 3 отключение:
с 13:00 до 17:00
Группа 4 отключение:
с 13:00 до 17:00
Группа 5 отключение:
с 08:00 до 11:00
с 16:00 до 20:00
Группа 6 отключение:
с 07:00 до 11:00
с 16:00 до 20:00
График отключения электроэнергии для Киевской области следующий:
Группа 1 отключение:
с 09:00 до 13:00
с 18:00 до 20:00
Группа 2 отключения:
с 09:00 до 13:00
с 18:00 до 23:00
Группа 3 отключение:
с 12:00 до 16:00
Группа 4 отключение:
с 12:00 до 16:00
Группа 5 отключение:
с 07:00 до 10:00
с 15:00 до 19:00
Группа 6 отключение:
с 07:00 до 10:00
с 15:00 до 19:00