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ОПЕК+ может сохранить сокращение добычи нефти на длительное время из-за слабого спроса

Среда, 20 ноября 2024, 20:30 - Артур Крыжный

На декабрьской встрече ОПЕК+ будет иметь ограниченные возможности для маневра в своей нефтяной политике.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Увеличение добычи будет рискованным из-за слабого спроса, а дальнейшее сокращение поставок сложным, поскольку некоторые страны-участницы хотят увеличить объемы добычи, сообщают источники и аналитики.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, которые вместе обеспечивают около половины мировой добычи нефти, уже в этом году несколько раз откладывали план постепенного увеличения производства.

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Напомним:

Казахстан в сентябре превысил лимиты добычи нефти минимум на 126 500 баррелей в сутки.

нефть
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Экономическая правда
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