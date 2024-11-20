ОПЕК+ может сохранить сокращение добычи нефти на длительное время из-за слабого спроса
Среда, 20 ноября 2024, 20:30 -
На декабрьской встрече ОПЕК+ будет иметь ограниченные возможности для маневра в своей нефтяной политике.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Увеличение добычи будет рискованным из-за слабого спроса, а дальнейшее сокращение поставок сложным, поскольку некоторые страны-участницы хотят увеличить объемы добычи, сообщают источники и аналитики.
Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, которые вместе обеспечивают около половины мировой добычи нефти, уже в этом году несколько раз откладывали план постепенного увеличения производства.
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Напомним:
Казахстан в сентябре превысил лимиты добычи нефти минимум на 126 500 баррелей в сутки.
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