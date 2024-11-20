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ООН утвердила план помощи Украине до 2027 года на более чем два миллиарда долларов

Среда, 20 ноября 2024, 17:54 - Алексей Артемчук

Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) принял промежуточный стратегический план для Украины на 2025-2027 годы общим бюджетом 2,1 млрд долл.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отмечается, что план предусматривает оказание гуманитарной помощи, поддержку населения, продолжение процесса разминирования и поддержку экспортного потенциала Украины в поставках сельхозпродукции на международные рынки.

ВПП работает в Украине по приглашению правительства. В 2022-2024 годах реализовала несколько программ прямой денежной поддержки украинцев, пострадавших от военной агрессии России.

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Также ВПП совместно с Украиной реализует программу Grain from Ukraine по закупке украинской агропродукции для стран, где есть нехватка продовольствия. Всего в рамках инициативы Grain from Ukraine было отправлено 11 судов с более 200 тыс. тонн аграрной продукции в Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен, Нигерию, Судан, Палестину, Малави, Мозамбик и другие страны.

ООН
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Экономическая правда
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