Аналитики назвали три сценария со светом зимой: какие прогнозируют отключения

Украинские аналитики энергетической отрасли назвали три возможных сценария с отключениями зимой, в зависимости от температурного режима, спроса и возможных атак на инфраструктуру.

Об этом говорится в аналитике DiXi Group.

Базовый сценарий: отсутствие обстрелов и умеренная температура:

При условии отсутствия новых атак на энергосистему и умеренной погоды дефицит электроэнергии может достичь до 2 ГВт из-за сезонного роста спроса. Ситуацию осложняет ограниченный импорт электроэнергии из-за высокого спроса в Европе.

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Для балансировки энергосистемы могут ввести графики почасовых отключений и меры по сокращению потребления. Если удастся восстановить тепловую генерацию или повысить мощность гидростанций, дефицит уменьшится. В таком случае возможные отключения будут длиться всего 3-4 часа в вечерний пик потребления.

Сценарий холодной зимы:

Даже без новых атак, но при существенном снижении температуры, дефицит электроэнергии может вырасти до 3,4 ГВт, а при нестабильной работе восстановленной генерации - до 5 ГВт. Максимальное прогнозируемое потребление может достичь 18,5 ГВт. В этом случае вероятны жесткие графики почасовых отключений.

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Худший сценарий:

Если произойдут новые удары по тепловым электростанциям или другим объектам генерации, энергосистема столкнется с высокими рисками нестабильности. Дефицит может быть меньше, чем во время прошлогодних морозов, но устойчивость сети будет значительно под угрозой. В таких условиях придется применять аварийные отключения для предотвращения перегрузки.

Эксперты прогнозируют, что ночью или в дневной период в солнечную погоду дефицита электроэнергии может не быть при условии достаточного импорта. Однако сильные морозы (до -10...-15 °C) могут вызвать дефицит даже в эти периоды, который придется компенсировать аварийной помощью или дополнительными графиками отключений.

В то же время отключения по 20 часов в сутки - маловероятны.