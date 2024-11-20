"Дія" предлагает женщинам $1000 и обучение бизнесу

"Дія.Бізнес" запускает вторую волну образовательной программы „Мечтай и Достигай" для женщин, которые хотят начать или масштабировать свой бизнес.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Участницы смогут получить знания для создания и продвижения своего бизнеса в онлайн-среде, адаптации имеющихся бизнес-идей к новым рынкам и аудиториям, а также для перевода офлайн-бизнесов в онлайн-формат, говорят в министерстве.

После окончания обучения участницы получат финансовый стимул - ваучер для открытия или развития собственного дела на $1000.

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Принять участие в программе могут женщины в возрасте от 18 лет - ВПЛ, одинокие матери, ветераны и представительницы других уязвимых категорий, которые потеряли доход или под угрозой его потери.

Предпочтение будут отдавать участницам с Востока и Юга Украины, а также украинкам, которые уже имеют собственное дело.