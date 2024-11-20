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Высший антикоррупционный суд разрешил Коболеву выехать за границу

Среда, 20 ноября 2024, 15:09 - Виктор Волокита
 
Коболев

Высший антикоррупционный суд не продлил срок действия обязательств, возложенных на экс-главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева. обвиняемого в завладении 229 млн грн премии.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в ответ на запрос Центра противодействия коррупции.

"Срок действия обязанностей, определенных Коболеву, истекал 12 ноября. На него были возложены следующие обязанности: сообщать об изменении места жительства, не общаться со свидетелями и сдать паспорта для выезда за границу. 

Прокурор САП обратился в ВАКС с ходатайством о продлении срока действия обязанностей еще 1 ноября. То есть за 12 дней до истечения срока. Однако судебные заседания 5 и 8 ноября, на которых должны были рассмотреть это ходатайство, сняли с рассмотрения. 

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Зато 1 ноября председательствующий предоставил разрешение Коболеву на выезд за границу с 4 по 25 ноября", - говорится в сообщении ЦБК. 

Напомним: 

Коболева обвиняют в якобы противоправном получении премии за победу Нафтогаз в Стокгольмском арбитраже.

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Обвинение утверждает, что премия выплачена в значительно большем размере, чем позволяло законодательство. Речь идет о первой части премии в 10 млн долларов. При этом прокуратура утверждает, что максимально разрешенная сумма выплаты - 37,4 млн грн.

Коболев суд прокуратура
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