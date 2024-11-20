Тестю Насирова изменили меру пресечения

Глимбовский фото: цпк

Апелляция Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения застройщику Александру Глимбовскому по делу о вероятном получении взятки бывшим председателем Государственной фискальной службы Романом Насировым от владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

24 октября ВАКС смягчил меру пресечения Глимбовскому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Теперь вместо круглосуточного домашнего ареста Глимбовскому избрали залог в размере 45 млн грн.

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Кроме того, его обязали не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения прокурора или суда; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Напомним:

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении застройщику Глимбовскому и бывшему советнику экс-главы ГФС Романа Насирова.

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По версии следствия, Глимбовский помог легализовать 13 млн евро, которые Насиров получил от Бахматюка за внеочередное возмещение НДС его компаниям.

После сообщения о подозрении Глимбовского взяли под стражу с залогом в 200 млн грн, который потом уменьшили до 100 млн. Он внес всего 25 млн грн.

После этого ВАКС изменил меру пресечения на домашний арест, поскольку у подозреваемого якобы ухудшилось состояние здоровья и существует угроза для его жизни.