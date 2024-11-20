Тысячи британских фермеров протестуют против нового налога на наследство

Британские фермеры выступают против нового налога на наследство стоимостью более 1 млн фунтов стерлингов.

Об этом сообщает BBC.

С апреля 2026 года в Британии унаследованные сельскохозяйственные активы стоимостью более 1 млн фунтов стерлингов будут облагаться налогом по ставке 20% - вдвое меньше обычной ставки налога на наследство.

В то же время, если пара состоит в браке или гражданском партнерстве, она может объединить наследство стоимостью до 2,65 млн фунтов стерлингов без уплаты налога.

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Кроме того, существует необлагаемое пособие в размере 175 000 фунтов стерлингов на основное место жительства, когда оно передается детям или внукам.

Таким образом, общая необлагаемая сумма для фермерской пары достигает 3 млн фунтов стерлингов.

Британские фермеры отмечают, что, несмотря на большую стоимость земли и скота, сами фермы не приносят прибыли, поэтому их придется продавать, чтобы иметь возможность уплатить налог.

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Отмечается, что с 2019 года расходы на свиноводство в стране выросли на 54%, на крупный рогатый скот - на 44%, а на зерновые - на 43%.

Британские правительственные исследования показывают, что средняя ферма в прошлом году получила прибыль около 45 300 фунтов стерлингов - хотя эта цифра может быть завышенной, потому что базируется на опросе, который не содержал фермы, приносящие меньше всего денег.

Правительство Великобритании заявляет, что налог на наследство будет касаться 500 самых богатых имений ежегодно, но Национальный фермерский союз (NFU) и Ассоциация сельской земли и бизнеса (CLA) подсчитали, что речь может идти о 70 тыс фермерских хозяйств стоимостью более 1 млн фунтов стерлингов.