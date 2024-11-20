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Минцифры объяснило, как аукцион радиочастот улучшит качество мобильной связи и интернета

Среда, 20 ноября 2024, 14:03 - Виктор Волокита

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell, которые выиграли лоты на приобретение лицензий для пользования радиочастотным спектром в диапазонах 2100, 2300 и 2600 МГц, должны увеличить покрытия мобильной связью. 

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины. 

В частности, мобильные операторы должны:

  • обеспечить связь на территориях в течение шести месяцев с момента деоккупации;
  • построить не менее 1 500 базовых станций в соответствующих диапазонах за два года, из которых 500 - уже в первый год;
  • обеспечить связь в населенных пунктах более 2 000 человек, но не менее 90% населения каждым оператором;
  • расширить покрытие на международных и национальных автодорогах;
  • поддерживать качество мобильной связи в соответствии с утвержденными требованиями;
  • обеспечить 95 % населения Украины качественным покрытием мобильного интернета.

"Благодаря этому в Украине постепенно увеличится покрытие и улучшится качество мобильной связи и интернета", - рассказали в министерстве. 

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Напомним:

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell выиграли лоты на приобретение лицензий для пользования радиочастотным спектром в диапазонах 2100, 2300 и 2600 МГц.

Срок действия лицензий составляет 15 лет. В итоге, государство получит за эти лицензии 2,89 млрд грн.

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Однако пока речь идет лишь о выигрыше лотов. Операторы станут владельцами лицензий только после того, как перечислят средства в казначейство. Для этого у них есть один месяц.

мобильная связь
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