Возле Малайзии организовали крупнейшую в мире теневую перевалку нефти для обхода санкций

В Южнокитайском море в 60 км от побережья Малайзии расположено крупнейшее в мире место встречи "теневого флота" танкеров для перевалки нефти.

Об этом говорится в расследовании агентства Bloomberg.

Количество перегрузок нефти в этой зоне между танкерами удвоилось с 2020 года. По консервативным оценкам, за девять месяцев 2024 года через нее прошло около 350 млн баррелей нефти. Стоимость этой нефти оценивается минимум в $20 млрд.

Перевалка используется не российскими, а иранскими танкерами. Они передают санкционную нефть другим судам, которые затем доставляют нефть в основном в китайские порты. В то же время официально Китай не импортирует иранскую нефть с 2022 года.

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Перевалка находится в исключительной экономической зоне Малайзии, но за пределами ее территориальных вод, поэтому страна ограничена в возможностях контролировать эту зону.

К тому же ни Малайзия, ни соседние страны особо не заинтересованы в усилении контроля из-за экономических и политических связей с Ираном и Китаем.