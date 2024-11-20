США могут ввести 40% пошлины на китайский импорт под руководством Трампа

Соединенные Штаты могут ввести почти 40% пошлины на импорт из Китая в начале следующего года, коли начнется президентство Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Reuters, которое опросило более 50 экономистов.

Агентство пишет, что такие пошлины потенциально могут сократить рост второй по величине экономики мира на 1 процентный пункт.

Опрос также свидетельствует, что новоизбранный президент Дональд Трамп, вероятно, воздержится от введения общей 60% пошлины на китайские товары.

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Подавляющее большинство экономистов, как в материковом Китае, так и за его пределами, ожидает введения пошлин до начала следующего года. Средняя оценка составляет 38%, а прогнозы варьируются от 15% до 60%.

Большинство опрошенных заявили, что не ожидают введения общей 60% пошлины на китайские товары в начале 2025 года, поскольку это может ускорить инфляцию в самих Соединенных Штатах.

Китайские политики, которые с конца сентября усилили меры стимулирования для поддержки экономического роста, в следующем году столкнутся с растущим давлением на увеличение внутреннего спроса, чтобы компенсировать ожидаемое снижение экспорта - ключевого драйвера роста в этом году, отмечают аналитики.

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