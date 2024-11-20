На поддержку украинских производителей предусмотрено 36 миллиардов на 2025 год

В госбюджете на 2025 год на программы стимулирования национальных производителей в рамках политики "Сделано в Украине" заложено не менее 36 млрд грн.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

"Главным приоритетом экономической политики является увеличение самодостаточности. Для этого мы продолжим реализовывать политику "Сделано в Украине"", - рассказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

В частности, 18 млрд грн предусмотрено на программу "Доступные кредиты 5-7-9%", 9,3 млрд грн - на программу еОселя, 1,37 млрд грн - на гранты для развития перерабатывающих предприятий, 1,6 млрд грн - на программу "Школьный автобус".

Реклама:

Продолжится также финансирование программы грантов "Собственное дело" для микро- и малого бизнеса, в том числе для ветеранов.

По программе "Гранты для производителей" предприниматели смогут получить до 8 млн грн на покупку оборудования. На это в 2025 году предусмотрено 1,37 млрд грн.

Также по 1 млрд грн будет направлено на компенсацию стоимости украинской сельхозтехники, поддержку индустриальных парков, компенсацию присоединения к сетям для крупных инвесторов, частичную компенсацию покупки украинской техники, программу "Национальный кэшбек" и разминирование сельскохозяйственных земель.

Реклама:

Читайте также: Война, долги и популизм Зеленского. На что будут тратить бюджет 2025 года?