На цены на нефть повлияли возможные нарушения поставок из России

Цены на нефть остаются стабильными 20 ноября, поскольку беспокойство относительно эскалации военных действий в войне в Украине может привести к нарушению поставок нефти из России и признаки роста импорта китайской сырой нефти компенсируют данные о росте запасов нефти в США.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть Brent снизились на 5 центов до 73,26 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate остались на уровне 69,39 доллара за баррель.

Эскалация войны между крупным производителем нефти Россией и Украиной на этой неделе держит рынок под давлением.

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"Мы можем ожидать, что цены на нефть (Brent) пока что останутся на уровне выше 70 долларов, поскольку участники рынка продолжают следить за геополитическими событиями", - сказал рыночный стратег IG Еп Джун Ронг.

Во вторник Украина впервые применила американские ракеты ATACMS, чтобы нанести удар по территории России. Президент РФ снизил планку возможного ядерного удара.

"Это знаменует новый рост напряженности в российско-украинской войне и возвращает внимание к риску перебоев с поставками на рынке нефти", - заявили аналитики ANZ в примечании для клиентов.

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Запасы сырой нефти в США выросли на 4,75 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 15 ноября, сообщили во вторник рыночные источники со ссылкой на данные Американского института нефти. Это было большим ростом, чем ожидали аналитики, на 100 тыс. баррелей.

Однако запасы бензина сократились на 2,48 миллиона баррелей по сравнению с ожиданием аналитиков относительно роста на 900 тыс. баррелей. Запасы дистиллятов также сократились на 688 тыс. баррелей на прошлой неделе.

Официальные правительственные данные должны быть опубликованы позже в среду.

В связи с повышением цен на нефть появились признаки того, что Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, мог увеличить закупку нефти в этом месяце после периода слабого импорта.

Слабый импорт Китая в этом году повлиял на цены на нефть, Brent подешевела на 20% по сравнению с апрельским пиком в более 92 долларов за баррель.