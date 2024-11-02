США оштрафовали GlobalFoundries за поставку чипов китайской подсанкционной фирме

США наложили штраф в размере 500 тыс долл на нью-йоркскую компанию GlobalFoundries, третьего по величине контрактного производителя микросхем в мире, за отправку микросхем аффилированной компании китайского производителя SMIC, внесенной в черный список.

Об этом сообщает Reuters.

В своем заявлении Министерство торговли США сообщило, что GlobalFoundries отправила 74 груза на сумму 17,1 млн долл в адрес SJ Semiconductor, дочерней компании SMIC, без запроса на получение лицензии.

SMIC и SJ Semiconductor были внесены в список торговых ограничений, известного как "список субъектов", в 2020 году из-за вероятных связей SMIC с китайским военно-промышленным комплексом. SMIC отрицает свою вину.

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Экспорт в фирмы из списка требует труднодоступной лицензии, которую GlobalFoundries не подавала, заявили в ведомстве.

В своем заявлении GlobalFoundries заявила, что компания сожалеет о "непреднамеренном действии, вызванном ошибкой при вводе данных, допущенной перед регистрацией компании", которая привела к случайной отгрузке устаревших чипов без лицензии.

Напомним:

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В 2023 году Россия, несмотря на санкции, которые призваны помешать ей завладеть технологиями, импортировала современных американских и европейских микросхем на сумму более 1 млрд долл.