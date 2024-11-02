Инвестиционный фонд Баффета имеет рекордные сбережения после сокращения доли в Apple

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Уоррен Баффет и Berkshire Hathaway продолжили свой уход от акций в третьем квартале, сократив свои доли в Apple и увеличив свои накопления до рекордных 325,2 млрд долл.

Об этом сообщает Reuters.

В своем квартальном отчете, опубликованном в субботу, Berkshire сообщил, что летом продал около 100 миллионов, или 25%, своих акций Apple, оставив в результате около 300 миллионов.

В настоящее время она продала более 600 миллионов акций Apple в 2024 году, хотя компания остается крупнейшим акционерным холдингом Berkshire со стоимостью 69,9 миллиарда долларов.

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Berkshire также сообщил о снижении квартальной операционной прибыли на 6%, что в значительной степени является результатом увеличения страховых обязательств, в том числе перед ураганом "Хелен", и валютных убытков от укрепления доллара США.

Это было компенсировано улучшением прибыльности автостраховщика Geico, где уменьшились выплаты страховых возмещений по несчастным случаям и расходы. Прибыль также выросла у железной дороги BNSF, которая отгрузила больше потребительских товаров, и энергетической компании Berkshire Hathaway Energy, где операционные расходы сократились.

В мае Баффетт заявил, что ожидает, что Apple останется самой большой долей в инвестициях Berkshire, но продажа имеет смысл, поскольку ставка федерального налога на прибыль в размере 21%, вероятно, возрастет.

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В этом квартале Berkshire купил акций всего на 1,5 миллиарда долларов, что стало восьмым кварталом подряд, когда он был чистым продавцом акций.

Он также не выкупил ни одной собственной акции, что свидетельствует о том, что Баффет не рассматривает даже акции собственной компании как выгодную сделку.

Напомним:

Фонд Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократил свою долю в технологическом гиганте Apple почти на 50%.