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После атак врага на Киев повреждена энергетическая инфраструктура - ДТЭК

Суббота, 2 ноября 2024, 13:53 - Владимир Туник-Фриз

Энергетики начали восстановление поврежденной в результате атаки беспилотников 2 ноября энергетической инфраструктуры в Киевской области и городе Киев.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Утреннее поражение транзитной высоковольтной линии в Киевской области привело к отключению света в столице. Часть домов Голосеевского района осталась без электричества. Энергетики ДТЭК оперативно перезаживили клиентов и в течение одного часа вернули свет. Сама высоковольтная линия требует ремонта", - говорится в сообщении.

Кроме этого, еще одно повреждение распределительных сетей привело к отключению в Бучанском районе области. Свет в дома удалось восстановить.

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Третье повреждение сетей зафиксировано в 10:57 2 ноября в Вышгородском районе. Энергетики продолжают ремонтные работы.

энергетика война
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