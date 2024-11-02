Intel продолжает терять в стоимости на фоне роста Nvidia

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Nvidia заменит Intel в биржевом индексе Dow Jones Industrial Average после 25-летнего перерыва, что подчеркивает изменения на рынке производства микросхем и знаменует еще одну неудачу для борющейся за выживание Intel.

Об этом сообщает Reuters.

Nvidia присоединится к индексу на следующей неделе вместе с производителем красок Sherwin-Williams, который заменит Dow, сообщили в пятницу в S&P Dow Jones Indices.

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В этом году акции Intel упали на 54%, что сделало показатели компании худшими в индексе и оставили ее с самой низкой ценой акций во взвешенном по цене индексе Dow. Акции Intel также упали на 1,6% на расширенных торгах в пятницу 1 ноября, тогда как акции Nvidia выросли на 2,2%.

Это произошло на следующий день после того, как Intel выразила оптимизм относительно будущего своего бизнеса, спрогнозировав доходы в текущем квартале выше ожидаемых, но предупредив, что ей предстоит "много работы".

Некогда доминирующая сила в производстве микросхем, Intel в последние годы уступила свое производственное преимущество конкуренту TSMC и пропустила бум генеративного искусственного интеллекта после ошибочных шагов, включая передачу инвестиций в OpenAI.

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"Потеря статуса включения в индекс Доу-Джонса станет еще одним репутационным ударом для Intel, поскольку она борется с болезненной трансформацией и потерей доверия", - сказала руководитель отдела денег и рынков в Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

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