В "Резерв+" был технический сбой
Суббота, 2 ноября 2024, 10:00
В приложении "Резерв+" вечером 1 ноября произошел сбой, пользователям могут прийти тестовые уведомления онлайн отсрочек.
Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко
Прямая речь: "Начали бета-тест онлайн отсрочек и ошибочно прислали тестовое уведомление другим пользователям. Поэтому сейчас в приложении наблюдается повышенная активность, и временно может быть сложнее авторизоваться через BankID".
Детали: В течение ближайших часов в Минобороны обещают восстановить доступ к авторизации.
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