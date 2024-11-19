Одесская область со среды возвращается к отключениям света по графикам
Вторник, 19 ноября 2024, 22:22 -
Одесская область со среды 20 ноября возвращается к графикам стабилизационных отключений света.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Одесская область: завтра с 06:00 возвращаемся к графикам отключений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация в Одесской области позволяет вернуться к графикам стабилизационных отключений.
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- 1 группа: свет будет отсутствовать с 16:00 до 19:00.
- 2 группа: свет будет отсутствовать с 07:00 до 11:00.
- 3 группа: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00, а также с 18:00 до 22:00.
- 4 группа: свет будет отсутствовать с 12:00 до 14:00, а также с 21:00 до 23:00.
- 5 группа: свет будет отсутствовать с 13:00 до 16:00.
- 6 группа: свет будет отсутствовать с 06:00 до 08:00, а также с 15:00 до 17:00.
Важно. Отключения могут корректироваться в течение дня в случае, если "Укрэнерго" будет обновлять команды согласно ситуации в энергосистеме.
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