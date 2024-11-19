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Одесская область со среды возвращается к отключениям света по графикам

Вторник, 19 ноября 2024, 22:22 - Артур Крыжный

Одесская область со среды 20 ноября возвращается к графикам стабилизационных отключений света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Одесская область: завтра с 06:00 возвращаемся к графикам отключений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в Одесской области позволяет вернуться к графикам стабилизационных отключений.

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  • 1 группа: свет будет отсутствовать с 16:00 до 19:00.
  • 2 группа: свет будет отсутствовать с 07:00 до 11:00.
  • 3 группа: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00, а также с 18:00 до 22:00.
  • 4 группа: свет будет отсутствовать с 12:00 до 14:00, а также с 21:00 до 23:00.
  • 5 группа: свет будет отсутствовать с 13:00 до 16:00.
  • 6 группа: свет будет отсутствовать с 06:00 до 08:00, а также с 15:00 до 17:00.

Важно. Отключения могут корректироваться в течение дня в случае, если "Укрэнерго" будет обновлять команды согласно ситуации в энергосистеме.

энергетика
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