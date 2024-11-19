В Украине посчитали экологический ущерб за 1000 дней большой войны

За 1000 дней войны в Украине экологический ущерб, нанесенный военными действиями, оценивается примерно в 71 млрд долларов.

Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук во время Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29), которая проходит в Баку.

Отмечается, что в результате обстрелов и лесных пожаров в атмосферу дополнительно попали 180 млн тонн диоксида углерода.

По словам министра, из-за боевых действий и лесных пожаров за почти три года войны потенциал поглощения парниковых газов украинскими лесами уменьшился на 1,7 млн тонн.

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В целом из-за войны уже уничтожено 3 млн гектаров лесов. А загрязненная взрывоопасными предметами территория Украины составляет 139 000 кв. км - это в два раза больше площади Азербайджана.

Министр подчеркнула, что Украина активно работает над восстановлением, не дожидаясь окончания войны.

"Чтобы компенсировать потери леса в результате лесных пожаров, украинцы высадили 555 млн деревьев на площади более 75 000 гектаров. А с помощью партнеров уже разминировано 35 000 кв. км земли", - добавила Гринчук.

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Напомним:

В эти выходные Россия в очередной раз атаковала энергетическую систему Украины, запустив более 200 ракет и беспилотников.