В ДТЭК рассказали о почасовых отключениях на среду в Киеве и 2-х областях
ДТЭК сообщила детали о стабилизационных отключениях на 20 ноября в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Киев
1 группа
Свет будет отсутствовать
- с 07:00 до 11:00
2 группа
Свет будет отсутствовать
- с 16:00 до 20:00
3 группа
Свет будет отсутствовать
- с 10:00 до 14:00
4 группа
Свет будет отсутствовать
- с 19:00 до 23:00
5 группа
Свет будет отсутствовать
- с 06:00 до 08:00
- с 13:00 до 17:00
6 группа без отключений
Киевская область
1 группа
Свет будет отсутствовать
- с 15:00 до 19:00
2 группа
Свет будет отсутствовать
- с 06:00 до 10:00
3 группа
Свет будет отсутствовать
- с 18:00 до 23:00
4 группа
Свет будет отсутствовать
- с 09:00 до 13:00
5 группа без отключений
6 группа
Свет будет отсутствовать
- с 12:00 до 16:00
Днепропетровская область
1 группа
Свет будет отсутствовать
- с 07:00 до 11:00
2 группа
Свет будет отсутствовать
- с 16:00 до 20:00
3 группа
Свет будет отсутствовать
- с 10:00 до 14:00
4 группа
Свет будет отсутствовать
- с 19:00 до 23:00
5 группа
Свет будет отсутствовать
- с 06:00 до 08:00
- с 13:00 до 17:00
6 группа без отключений
Найти, к какой группе относится тот или иной дом, можно, например, в приложении "Киев цифровой" или на сайтах региональных электросетей.