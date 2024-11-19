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Укр / Рус

В ДТЭК рассказали о почасовых отключениях на среду в Киеве и 2-х областях

Вторник, 19 ноября 2024, 19:42 - Виктор Волокита

ДТЭК сообщила детали о стабилизационных отключениях на 20 ноября в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. 

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Киев

1 группа 

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Свет будет отсутствовать 

- с 07:00 до 11:00

2 группа

Реклама:

Свет будет отсутствовать 

- с 16:00 до 20:00

3 группа

Свет будет отсутствовать 

- с 10:00 до 14:00

4 группа

Свет будет отсутствовать 

- с 19:00 до 23:00

5 группа

Свет будет отсутствовать 

- с 06:00 до 08:00

- с 13:00 до 17:00

6 группа без отключений

Киевская область

1 группа 

Свет будет отсутствовать 

- с 15:00 до 19:00

2 группа

Свет будет отсутствовать 

- с 06:00 до 10:00

3 группа

Свет будет отсутствовать 

- с 18:00 до 23:00

4 группа

Свет будет отсутствовать 

- с 09:00 до 13:00

5 группа без отключений

6 группа

Свет будет отсутствовать 

- с 12:00 до 16:00

Днепропетровская область

1 группа 

Свет будет отсутствовать 

- с 07:00 до 11:00

2 группа

Свет будет отсутствовать 

- с 16:00 до 20:00

3 группа

Свет будет отсутствовать 

- с 10:00 до 14:00

4 группа

Свет будет отсутствовать 

- с 19:00 до 23:00

5 группа

Свет будет отсутствовать 

- с 06:00 до 08:00

- с 13:00 до 17:00

6 группа без отключений

Найти, к какой группе относится тот или иной дом, можно, например, в приложении "Киев цифровой" или на сайтах региональных электросетей.  

электроэнергия
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