В ДТЭК рассказали о почасовых отключениях на среду в Киеве и 2-х областях

Больше убитых врагов за меньшие деньги. Как украинская армия уверовала в "религию" ISTAR и почему не все ею пользуются Технологическое преимущество на поле боя обеспечивает не только оружие. 13 бригада НГУ "Хартия" внедрила систему, которая позволяет останавливать наступления врага без единого выстрела пехотинцев. Как она работает? (укр)

Новый олигарх или Курченко-2. Кто такой Максим Криппа и откуда у него деньги? В Украине появился бизнесмен, который может позволить себе покупать недвижимость, киберспортивные команды и медиа за десятки миллионов долларов. Кто он? (укр)