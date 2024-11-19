Облэнерго отменило отключение водоканала Сум от электроэнергии

Оператор системы распределения электроэнергии АО "Сумыоблэнерго" отменило решение о прекращении энергоснабжения для коммунального предприятия "Горводоканал" Сумского городского совета.

Об этом сообщили в "Сумыоблэнерго".

В компании отметили, что решение об отключении "Горводоканала" отменено компанией-поставщиком электроэнергии.

В облэнерго также отметили, что занимаются только распределением электроэнергии на территории области и не осуществляют поставки электроэнергии потребителям.

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"Поставка электроэнергии (и соответственно расчеты за нее) - это ответственность поставляющих компаний, которые в случае задолженности имеют право подать к оператору системы распределения (то есть АО "Сумыоблэнерго") заявку на отключение должников. ОСР в свою очередь не имеет права не выполнить такую заявку (кроме случая отмены заявки на отключение поставщиком)", - пояснили в компании.

В операторе системы распределения также отметили, что ситуация в дальнейшем будет урегулирована органами местного самоуправления.

Напомним:

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18 ноября в "Сумыоблэнерго" сообщили, что вынуждены прекратить распределение электроэнергии в КП "Горводоканал" Сумского городского совета по требованию поставщика электроэнергии в Сумской области.