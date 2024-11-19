"Укрнафта" покупает долю 51% в сети АЗК Shell в Украине

ПАО "Укрнафта", которая является частью Группы Нафтогаз, и международная компания Shell заключили соглашение о приобретении доли 51% в ООО "Альянс Холдинг".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Отмечается, что ведущий международный инвестиционно-банковский советник Rothschild & Co провел оценку сделки и активов.

В ближайшие дни "Укрнафта", которая определена победителем конкурентного процесса, вместе с Shell обратится в Антимонопольный комитет за разрешением на концентрацию, которое является обязательным условием завершения сделки. После его получения "Укрнафта" сможет полностью завершить сделку и приобрести все права и обязанности акционера.

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"Укрнафта станет мажоритарным владельцем сети автозаправочных комплексов, включающей в себя 118 работающих АЗК, а также другое имущество. Прибыль, которую будет получать "Альянс Холдинг", будет поступать в государственный бюджет в виде дивидендов", - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

Shell входит в ТОП-10 сетей по объемам продаж в Украине: 118 работающих автозаправочных комплексов, №9 по реализации топлива по результатам 9 месяцев 2024 года и №7 по количеству АЗК, расположенных преимущественно в благоприятных зонах с интенсивным трафиком.

"Наблюдательный совет Укрнафты согласовал решение, поскольку приобретение бизнеса, который в течение 15 лет возглавляла авторитетная международная группа, обеспечит "Укрнафте" расширение сети автозаправочных станций и доли рынка, что соответствует стратегии развития компании", - подчеркнул СЕО ПАО „Укрнафта" Сергей Корецкий.

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В течение года будет проведен ребрендинг всех АЗК. Условия существующих договоров В2В будут выполняться в полном объеме. Также будет сохранен персонал компании - 1550 работников, работающих на АЗК и в главном офисе.

Напомним:

Фонд государственного имущества в конце октября 2024 года официально стал владельцем 49% уставного капитала ООО "Альянс Холдинг", которое управляет сетью автозаправочных станций Shell в Украине.