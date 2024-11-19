В Николаеве депутат продал сою на 23 миллиона, которая якобы сгорела при обстрелах
Национальная полиция сообщила о подозрении депутату Николаевского горсовета, который, по данным следствия, завладел экспортной соей на сумму более 23 миллионов гривен.
Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.
До начала полномасштабного вторжения РФ подозреваемый, который на тот момент был депутатом от партии ОПЗЖ, возглавлял компанию, занимавшуюся перевалкой и экспортом зерновых и масличных культур. Именно эта компания загружала сою для экспорта в одном из портов Николаева.
После начала обстрелов чиновник, которого следствие считает фактическим бенефициаром компании, якобы присвоил продукцию и продал ее.
Чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с ложным заявлением, утверждая, что склад с зерном был уничтожен в результате обстрелов.
Таким образом фактический владелец компании - депутат горсовета присвоил и продал более 1500 тонн зерна сои, стоимость которой составляет более 23 млн гривен.