Зеленский назвал основные направления новой экономической политики

Владимир Зеленский очертил три основных направления новой экономической политики Украины.

Об этом сообщает Президент Владимир Зеленский во время представления внутреннего Плана устойчивости Украины в Верховной Раде.

По его словам, новая экономическая политика должна основываться на трех ключевых принципах: максимальная поддержка украинского предпринимательства, безопасность ведения бизнеса и честные отношения между государством и бизнесом.

"Все, что можно производить в Украине, должно производиться в Украине. При уважении к партнерам, закупаться нужно прежде всего у украинского производителя", - подчеркнул Зеленский.

Реклама:

Среди необходимых шагов Президент назвал расширение доступа украинских производителей к рынку публичных закупок, внедрение действенного страхования военных рисков, последовательное регулирование защиты свободы предпринимательства и постепенное уменьшение доли перераспределения ВВП государством.

Он также подчеркнул важность детенизации экономики и легальной занятости, отметив, что этого нужно достигать не силовыми мерами, а через создание соответствующих стимулов и построение доверия между бизнесом и государством.

"Еще одной стороной экономической силы для Украины является способность государства выполнять свои обязательства, прежде всего социальные обязательства, благодаря налогам и сборам", - сказал Зеленский.

Реклама:

Он напомнил, что обеспечение Сил обороны и безопасности Украины сегодня полностью зависит от внутреннего ресурса. И несмотря на сложности с финансированием, на этот и на 2025 год оно для воинов гарантировано на 100%.

Также до конца этого года и в следующем году должны выплачиваться все заработные платы и пенсии согласно украинскому законодательству. В марте 2025 года должна состояться и ежегодная индексация пенсионных выплат.

Президент также упомянул о ряде правительственных программ, направленных на поддержку отечественных производителей и потребителей: пакет "Зимняя поддержка", "Доступные кредиты 5-7-9%", "Национальный кэшбек", "Сделано в Украине", "еОселя" и др.

"При условии реализации нашей экономической стратегии, направленной на укрепление экономической свободы в Украине, благосостояния у украинцев будет больше. Все это будет отражено в пункте "Деньги" нашего Плана устойчивости", - добавил Зеленский.