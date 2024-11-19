Болгария и Румыния хотят защититься от импорта меда из Украины

С просьбой к Европейской Комиссии принять защитные меры в отношении импорта меда из Украины в Болгарию обратился министр сельского хозяйства и продовольствия этой страны Георгий Тахов на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, его просьбу поддержал представитель Румынии.

Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Болгарии, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Тахова, импорт украинского меда затрудняет реализацию местной продукции. Дело в том, что значительные объемы украинского меда, которые поступают на европейский рынок по очень низким ценам, оказывают большое давление на цены на болгарский мед.

"Кроме многих проблем, стоящих перед отраслью, за последние три года она также столкнулась с конкуренцией со стороны импорта из Украины. Объем меда, импортированного из Украины в нашу страну с января по октябрь 2024 года, увеличился более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - подчеркнул Тахов и добавил, что высокий уровень импорта из Украины ставит производителей Болгарии в сложное положение.

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Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь на пресс-конференции по итогам встречи министров сельского хозяйства стран-членов ЕС пояснил, что Болгария и Румыния потребовали применения защитных мер для импорта в Европейский Союз меда из Украины, поскольку беспошлинная квота, определенная в автономной либерализации торговли, исчерпана, а "пошлина создает проблемы на внутренних рынках, обремененных импортом".

"Мероприятие - так называемое регулирование банкоматов - исчерпано, однако количество меда, поступающего из Украины, по-прежнему облагается пошлиной, что также создает проблемы на внутренних рынках, обремененных импортом", - процитировало его слова Министерство сельского хозяйства Венгрии.

Надь подчеркнул, что необходимо принять эффективные меры против проникновения поддельного меда на рынок ЕС, например, путем маркировки и разделения натурального и ненатурального меда. Он также считает, что необходимо компенсировать "конкурентные недостатки, возникающие" и дополнительно поддержать сектор пчеловодства.

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Напомним:

Европейская Комиссия 20 августа ввела тарифные квоты на украинский мед из-за превышения безквотных объемов его поставок на европейский рынок. Импорт меда из Украины с начала 2024 года до августа превысил установленные квотой объемы в 44,418 тыс. тонн.