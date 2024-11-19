Фонд госимущества продает машиностроительный завод "Оризон"

Завод „Оризон"

Фонд государственного имущества Украины проведет 25 ноября аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП "Машиностроительный завод „Оризон" в Смеле, его стартовая цена - 1,67 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что регистрация на участие в торгах продлится до 24 ноября.

Расположено предприятие в городе Смела, Черкасская область. Общая площадь недвижимости составляет 45,5 тыс. кв.м.

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В состав недвижимого имущества входят 10 зданий, в основном это помещения корпусов. Вещные права на земельные участки в пределах Смелы и бывшего Смелянского района за предприятием не зарегистрированы. Движимое имущество и транспортные средства также отсутствуют.

"Оризон" сейчас является недействующим.

Основным видом деятельности, согласно уставу, является производство инструментов и оборудования для измерения, исследования и навигации. Поэтому, завод может быть использован новым владельцем для релокации бизнеса или перепрофилирования.

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Напомним:

Фонд государственного имущества в конце октября 2024 года официально стал владельцем 49% уставного капитала ООО "Альянс Холдинг", которое управляет сетью автозаправочных станций Shell в Украине.