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Фонд госимущества продает машиностроительный завод "Оризон"

Вторник, 19 ноября 2024, 13:14 - Виктор Волокита
 
Завод „Оризон"

Фонд государственного имущества Украины проведет 25 ноября аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП "Машиностроительный завод „Оризон" в Смеле, его стартовая цена - 1,67 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что регистрация на участие в торгах продлится до 24 ноября.  

Расположено предприятие в городе Смела, Черкасская область. Общая площадь недвижимости составляет 45,5 тыс. кв.м. 

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В состав недвижимого имущества входят 10 зданий, в основном это помещения корпусов. Вещные права на земельные участки в пределах Смелы и бывшего Смелянского района за предприятием не зарегистрированы. Движимое имущество и транспортные средства также отсутствуют.

"Оризон" сейчас является недействующим. 

Основным видом деятельности, согласно уставу, является производство инструментов и оборудования для измерения, исследования и навигации. Поэтому, завод может быть использован новым владельцем для релокации бизнеса или перепрофилирования. 

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Напомним:

Фонд государственного имущества в конце октября 2024 года официально стал владельцем 49% уставного капитала ООО "Альянс Холдинг", которое управляет сетью автозаправочных станций Shell в Украине.

ФГИ Фонд госимущества завод
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