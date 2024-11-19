В Соединенных Штатах хотят запустить АЭС, где произошла худшая ядерная авария США

Группа активистов планирует юридически блокировать перезапуск атомной электростанции Three Mile Island в Пенсильвании, что станет испытанием общественной поддержки ядерной энергетики в США, которую финансируют Big Tech и налогоплательщики.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Организация Three Mile Island Alert, созданная почти полвека назад для закрытия этой станции - места худшей ядерной аварии в истории США, - планирует обжаловать получение необходимых правительственных лицензий, которые оператор станции Constellation Energy надеется получить для перезапуска в 2028 году.

Юридическая угроза - лишь одно из многочисленных препятствий для Constellation, которая стремится выполнить условия 20-летнего контракта на поставку электроэнергии, заключенного с Microsoft. Проект стоимостью 1,6 млрд долларов может стать символом возрождения ядерной энергетики в США.

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Оператору нужно получить ряд регуляторных разрешений, обучить сотни сотрудников и обновить оборудование. Кроме того, необходимо убедить местную общину и новую администрацию Дональда Трампа, что преимущества возобновления работы станции перевешивают риски.

"Перезапуск до 2028 года - это фантастика", - заявил Эрик Эпштейн, бывший профессор истории и председатель TMI Alert. "Мы даже не завершили очистку второго энергоблока Three Mile Island, место аварии до сих пор остается радиоактивным... И теперь мы хотим создавать больше ядерных отходов. Это разочаровывает и несправедливо".

Второй реактор TMI был закрыт в 1979 году после частичного расплавления активной зоны, что привело к утечке радиации. Это подорвало доверие к оператору и власти. Первый реактор станции закрыли в 2019 году из-за экономической нерентабельности на фоне дешевых газовых поставок.

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Однако рост спроса на электроэнергию со стороны дата-центров, восстановление производства и электрификация транспорта, которые удваивают спрос на энергию, способствуют буму инвестиций в ядерную отрасль.

Big Tech и администрация Байдена поддерживают атомную энергетику как источник надежного, безуглеродного электричества, необходимого для сохранения лидерства США в технологиях искусственного интеллекта.

Например, в сентябре Holtec International получила федеральный заем в 1,5 млрд долларов для восстановления атомной станции в Мичигане, закрытой в 2022 году. А Google и Amazon подписали соглашения на разработку новых модульных реакторов.