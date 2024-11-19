Энергетики отменили отключения света в 6 областях Украины

Несколько облэнерго сообщили об отмене графиков почасовых отключений (ГПВ) электроэнергии, введенных НЭК „Укрэнерго" с 6:00 до 23:00 вторника 19 ноября.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмена графиков с 7:00 "до отдельного распоряжения „Укрэнерго" анонсировали "Волынь-", "Ровно-", "Львов-", "Закарпатье-" и "Прикарпатьеоблэнерго".

Также ограничения отменили в "Тернопольоблэнерго", где отключения продолжают применяться только в нескольких общинах Чертковского района из-за сетевых ограничений.

Реклама:

В этих же областях графики были отменены и в понедельник 18 ноября.

Другие облэнерго не сообщают о каких-либо изменениях в графиках отключений.