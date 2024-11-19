Банки обновили курс валют на вторник: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 19 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 10 копеек, евро - снизился на 2 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,37 грн, евро - 43,63 грн (на 18 ноября доллар - 41,27 грн, евро - 43,65 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,60 - 41,68 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,02 - 44,20 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,15 - 41,65 грн (курс на 18 ноября - 41,15 - 41,64 грн);

Евро - 43,50 - 44,15 грн (курс на 18 ноября - 43,50 - 44,15 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк - 41,15 - 41,80 грн;

Укрсиббанк - 41,10 - 41,70 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,15 - 41,60 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,66 грн.